Будет настоящая охота. Мужчин призывают покинуть Мелитополь из-за указа Путина

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова .

"На оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей пройдут наиболее жесткие мероприятия! За мужчинами будет устроена настоящая охота! Тем, кто откажется идти на смерть придется иметь дело с чеченскими отрядами.

Шансов спастись не останется!" - написал он.

Федоров отметил, что местный гауляйтер подписал указ, согласно которому с 1 октября выезд за пределы оккупированной части Запорожской области будет разрешен только на основании спецпропуска.

"Оккупанты будут "выпускать" мужчин только на фронт", - добавил он.