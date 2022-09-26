Окупанти блокують виїзд пасажирських автобусів через Василівку та вимагають російські ліцензії

Російські окупанти ускладнюють перетин лінії розмежування для людей, що хочуть виїхати на підконтрольну Україні територію. Зокрема, у Василівці Запорізької області загарбники вимагають російські ліцензії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
Так, на блок-посту у Василівці росіяни заявили, що з 26 вересня водіям пасажирських автобусів потрібна російська ліцензія. При цьому людей на власних автомобілях випускають, проте це не стосується чоловіків 18-35 років.
Зазначається, що з 1 жовтня загарбники будуть випускати на підконтрольну Україні територію лише за спеціальними дозволами, які будуть самі й видавати. Таким чином, росіяни планують створити залізну завісу.
Центр спротиву закликає мешканців тимчасово окупованих територій залишити регіон на момент операції українських біців з його звільнення.
Зазначимо, що окупанти перестали випускати чоловіків віком від 18 до 35 років у бік Запоріжжя ще 22 вересня.
Раніше мер Мелітополя Іван Федоров закликав чоловіків призовного віку негайно покинути місто та інші тимчасово окуповані території через оголошення Путіним часткової мобілізації.
Нагадаємо, що 23-27 вересня загарбники проводять "референдуми" на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.