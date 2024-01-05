Оккупанты били по Харькову ракетами не российского производства, - глава ОВА

"Мы сейчас проводим все необходимые исследования, чтобы установить страну-производителя. Предварительно скажу, что маркировка стерта с этих ракет. Однако то, что мы можем увидеть, страна-производитель - это не Российская Федерация, скажем так. Когда будет уже более точная информация от Генштаба, нашей разведки, мы об этом сообщим сразу", - отметил Синегубов.

Он добавил, что тип ракет уже удалось установить. Это были баллистические ракеты "Искандер-М".

Что предшествовало

Напомним, вчера, 4 января, координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби рассказал, что Россия уже купила баллистические ракеты у Северной Кореи.

Оккупанты несколько раз использовали такое вооружение для обстрелов Украины - 30 декабря 2023 года и 2 января. В частности, 30 декабря ракета упала в открытом поле в Запорожской области.

Кирби не говорил об обстреле Харькова подобными ракетами, но 2 января россияне, в частности, били и по нему.

По информации The Washington Post, всего Россия получила от Северной Кореи несколько десятков таких ракет.

При этом спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат пока не подтвердил такие поставки ракет в Россию.