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Оккупанты били по Харькову ракетами не российского производства, - глава ОВА

Фото: Олег Синегубов, глава Харьковской ОВА (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские военные последнее время обстреливали Харьков ракетами, которые не были произведены на территории РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

"Мы сейчас проводим все необходимые исследования, чтобы установить страну-производителя. Предварительно скажу, что маркировка стерта с этих ракет. Однако то, что мы можем увидеть, страна-производитель - это не Российская Федерация, скажем так. Когда будет уже более точная информация от Генштаба, нашей разведки, мы об этом сообщим сразу", - отметил Синегубов. 

Он добавил, что тип ракет уже удалось установить. Это были баллистические ракеты "Искандер-М". 

Что предшествовало

Напомним, вчера, 4 января, координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби рассказал, что Россия уже купила баллистические ракеты у Северной Кореи

Оккупанты несколько раз использовали такое вооружение для обстрелов Украины - 30 декабря 2023 года и 2 января. В частности, 30 декабря ракета упала в открытом поле в Запорожской области. 

Кирби не говорил об обстреле Харькова подобными ракетами, но 2 января россияне, в частности, били и по нему. 

По информации The Washington Post, всего Россия получила от Северной Кореи несколько десятков таких ракет

При этом спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат пока не подтвердил такие поставки ракет в Россию

 

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