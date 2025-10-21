Оккупанты атакуют Украину дронами: какие области под угрозой

Ночная атака

К слову, сегодня, 21 октября, ночью российские оккупанты использовали ударные беспилотники для атаки на Смелу Черкасской области. Там был поврежден объект критической инфраструктуры.

В результате атаки российских оккупантов без света остались 154 абонента.

К слову, по информации Воздушных сил ВСУ, в ночь на 21 октября россияне атаковали Украину не только при помощи беспилотников, но и при помощи ракет.

Всего враг использовал 2 баллистические ракеты "Искандер-М/KN-23" из Брянской области РФ, 4 ракеты С-300 с территории Курской области, 98 ударных БпЛА типов "Шахед", "Гербера" и других модификаций.

Украинским защитникам удалось сбить или подавить 58 дронов-камикадзе. Силы ПВО успешно отработали на севере, юге и востоке Украины.

При этом, по данным военных, на 10 локациях было зафиксировано попадание ударных беспилотников.

Самый массированный удар с начала войны был зафиксирован в Черниговской области.