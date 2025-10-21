RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Оккупанты атакуют Украину дронами: какие области под угрозой

Иллюстративное фото: в небе Украины заметили ударные дроны (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты во вторник, 21 октября, днем запустили ударные беспилотники по Украине. Они атакуют северные области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

По данным Воздушных сил, вражеские беспилотники заметили в Сумской области. Речь о Шосткинском и Конотопском районах. Дроны летят курсом на юг. 

Фото: карта воздушных тревог (скриншот)

Также российские беспилотники фиксируют в Черниговской области в районе города Новгород-Северский. 

Новая группа беспилотников летит из Сумской в Черниговскую область. 

Ночная атака

К слову, сегодня, 21 октября, ночью российские оккупанты использовали ударные беспилотники для атаки на Смелу Черкасской области. Там был поврежден объект критической инфраструктуры.

В результате атаки российских оккупантов без света остались 154 абонента.

К слову, по информации Воздушных сил ВСУ, в ночь на 21 октября россияне атаковали Украину не только при помощи беспилотников, но и при помощи ракет.

Всего враг использовал 2 баллистические ракеты "Искандер-М/KN-23" из Брянской области РФ, 4 ракеты С-300 с территории Курской области, 98 ударных БпЛА типов "Шахед", "Гербера" и других модификаций.

Украинским защитникам удалось сбить или подавить 58 дронов-камикадзе. Силы ПВО успешно отработали на севере, юге и востоке Украины.

При этом, по данным военных, на 10 локациях было зафиксировано попадание ударных беспилотников.

Самый массированный удар с начала войны был зафиксирован в Черниговской области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЧерниговская областьСумская областьВойна в УкраинеАтака дронов