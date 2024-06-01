Оккупанты атаковали две украинские ТЭС: оборудование серьезно повреждено

Россия в ночь на 1 июня атаковала украинскую энергетику в пяти областях. Под ударом были две теплоэлектростанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК и "Укрэнерго".

С начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 180 раз. За этот период из-за обстрелов 51 работник был ранен, трое энергетиков погибли.

Это уже шестая вражеская атака на энергетические объекты за 2,5 месяца.

В результате обстрела серьезно повреждено оборудование на двух ТЭС. Энергетики работают над ликвидацией последствий атаки.

Атака России

Этой ночью российские оккупанты выпустили по Украине 53 ракеты разных типов и 47 ударных дронов. Силы ПВО Украины сбили 35 ракет и 36 "Шахедов".

Целью вражеской атаки являлись энергетические объекты. В пяти областях (Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Ивано-Франковской) была атакована энергетическая инфраструктура.

Кроме того, после масштабных обстрелов в Запорожье перекрыли движение по Днепровской ГЭС. Ранее оккупанты уже атаковали ДнепроГЭС.

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