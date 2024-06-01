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Россия запустила по Украине 100 ракет и дронов. Как отработала ПВО

Украина, Суббота 01 июня 2024 08:21
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Россия запустила по Украине 100 ракет и дронов. Как отработала ПВО Фото: ПВО сбила больше 80 ракет и дронов во время атаки по Украине 1 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россия в ночь на 1 июня устроила очередной массированный удар по Украине. Оккупанты использовали 100 ракет и дронов, более 80 удалось сбить ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушных сил Николая Олещука.

По его словам, к отражению воздушного нападения противника была привлечена истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбита 81 воздушная цель. А именно:

  • 30 крылатых ракет Х-101/Х-555;
  • 4 крылатые ракеты "Калибр";
  • 1 крылатую ракету "Искандер-К";
  • 46 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".

РФ запустила 100 ракет и дронов

В ночь на 1 июня 2024 года российские оккупанты нанесли мощный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины, применив ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные БПЛА типа "Shahed".

Всего враг выпустил 53 ракеты разных типов и 47 ударных БПЛА:

  • 35 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков - Саратовская область, воздушное пространство над акваторией Каспийского моря РФ);
  • 4 баллистические ракеты "Искандер-М" (из Крыма);
  • 1 крылатую ракету "Искандер-К" (из Крыма);
  • 10 крылатых ракет "Калибр" (с северо-восточной части акватории Черного моря);
  • 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 (из воздушного пространства ТОТ Запорожской области);
  • 47 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" (район пусков Приморско-Ахтарской РФ).

Обстрел РФ по Украине

Россия в ночь на 1 июня атаковала Украину, использовав десятки ракет и дронов. Основной удар снова пришелся на энергетическую инфраструктуру в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Ивано-Франковской областях.

Этот обстрел стал шестым массированным ударом по энергетике. Последний, пятый массированный обстрел РФ по Украине был зафиксирован 8 мая.

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