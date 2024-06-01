Россия запустила по Украине 100 ракет и дронов. Как отработала ПВО

Россия в ночь на 1 июня устроила очередной массированный удар по Украине. Оккупанты использовали 100 ракет и дронов, более 80 удалось сбить ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушных сил Николая Олещука.

Всего враг выпустил 53 ракеты разных типов и 47 ударных БПЛА :

В ночь на 1 июня 2024 года российские оккупанты нанесли мощный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины, применив ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные БПЛА типа "Shahed".

В результате противовоздушного боя сбита 81 воздушная цель. А именно:

По его словам, к отражению воздушного нападения противника была привлечена истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

Обстрел РФ по Украине

Россия в ночь на 1 июня атаковала Украину, использовав десятки ракет и дронов. Основной удар снова пришелся на энергетическую инфраструктуру в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Ивано-Франковской областях.

Этот обстрел стал шестым массированным ударом по энергетике. Последний, пятый массированный обстрел РФ по Украине был зафиксирован 8 мая.

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