Россия запустила по Украине 100 ракет и дронов. Как отработала ПВО
Россия в ночь на 1 июня устроила очередной массированный удар по Украине. Оккупанты использовали 100 ракет и дронов, более 80 удалось сбить ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушных сил Николая Олещука.
По его словам, к отражению воздушного нападения противника была привлечена истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя сбита 81 воздушная цель. А именно:
- 30 крылатых ракет Х-101/Х-555;
- 4 крылатые ракеты "Калибр";
- 1 крылатую ракету "Искандер-К";
- 46 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".
РФ запустила 100 ракет и дронов
В ночь на 1 июня 2024 года российские оккупанты нанесли мощный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины, применив ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные БПЛА типа "Shahed".
Всего враг выпустил 53 ракеты разных типов и 47 ударных БПЛА:
- 35 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков - Саратовская область, воздушное пространство над акваторией Каспийского моря РФ);
- 4 баллистические ракеты "Искандер-М" (из Крыма);
- 1 крылатую ракету "Искандер-К" (из Крыма);
- 10 крылатых ракет "Калибр" (с северо-восточной части акватории Черного моря);
- 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 (из воздушного пространства ТОТ Запорожской области);
- 47 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" (район пусков Приморско-Ахтарской РФ).
Обстрел РФ по Украине
Россия в ночь на 1 июня атаковала Украину, использовав десятки ракет и дронов. Основной удар снова пришелся на энергетическую инфраструктуру в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Ивано-Франковской областях.
Этот обстрел стал шестым массированным ударом по энергетике. Последний, пятый массированный обстрел РФ по Украине был зафиксирован 8 мая.
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