Окупанти атакували дві українські ТЕС: обладнання серйозно пошкоджено

Росія в ніч на 1 червня атакувала українську енергетику у п'яти областях. Під ударом були дві теплоелектростанції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК та "Укренерго".

З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 180 разів. За цей період через обстріли 51 працівника було поранено, троє енергетиків загинуло.

Це вже шоста ворожа атака на енергетичні об'єкти за 2,5 місяці.

Внаслідок обстрілу серйозно пошкоджено обладнання на двох ТЕС. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Атака Росії

Цієї ночі російські окупанти випустили по Україні 53 ракети різних типів та 47 ударних дронів. Сили ППО України збили 35 ракет та 36 "Шахедів".

Ціллю ворожої атаки були енергетичні об'єкти. У п'яти областях (Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській) була атакована енергетична інфраструктура.

Крім того, після масштабного обстрілу у Запоріжжі перекрили рух Дніпровською ГЕС. Раніше окупанти вже атакували ДніпроГЕС.

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