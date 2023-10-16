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Оккупанты активно готовятся к боям в Херсонской области. Партизаны раскрыли детали

Фото: российские оккупанты готовятся к серьезным боям в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские войска занимаются активной подготовкой к масштабным боям в Херсонской области. Для этого захватчики перемещают свои командные пункты из Геническа в Джанкойский район временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на крымское движение сопротивления "АТЕШ".

По данным подпольщиков, уже известно о двух таких случаях переброски вражеских командных пунктов.

Также на крымском полуострове фиксируют интенсификацию переброски военной техники и боеприпасов оккупантов на материковую часть Украины.

"Был замечен железнодорожный эшелон, в котором было: до 20 вагонов с боеприпасами, 5 БТР, 10 УРАЛов, 8 артиллерийских пушек 152 калибра и многое другое", - указывается в публикации.

Партизаны добавили, что делают все, чтобы данная техника российских интервентов не доехала к месту назначения.

Ситуация на Херсонском направлении

По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), российские войска активно обустраивают передовые позиции, минируют и строят инженерные укрепления на левом берегу Днепра, опасаясь развития украинских наступательных действий на Крым.

Буквально на днях руководитель пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк отметила, что российские диверсионные группы пытаются маневрировать на временно оккупированной части Херсонской области, при этом бойцы ВСУ успешно уничтожают вражеские ДРГ и надежно держат оборону в районе реки Днепр.

Ранее сообщалось, что партизаны во временно оккупированном Крыму зафиксировали переброску россиянами старой тяжелой военной техники. Она может оказаться на Херсонском направлении.

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