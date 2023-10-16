Оккупанты активно готовятся к боям в Херсонской области. Партизаны раскрыли детали

По данным подпольщиков, уже известно о двух таких случаях переброски вражеских командных пунктов.

Также на крымском полуострове фиксируют интенсификацию переброски военной техники и боеприпасов оккупантов на материковую часть Украины.

"Был замечен железнодорожный эшелон, в котором было: до 20 вагонов с боеприпасами, 5 БТР, 10 УРАЛов, 8 артиллерийских пушек 152 калибра и многое другое", - указывается в публикации.

Партизаны добавили, что делают все, чтобы данная техника российских интервентов не доехала к месту назначения.

Ситуация на Херсонском направлении

По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), российские войска активно обустраивают передовые позиции, минируют и строят инженерные укрепления на левом берегу Днепра, опасаясь развития украинских наступательных действий на Крым.

Буквально на днях руководитель пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк отметила, что российские диверсионные группы пытаются маневрировать на временно оккупированной части Херсонской области, при этом бойцы ВСУ успешно уничтожают вражеские ДРГ и надежно держат оборону в районе реки Днепр.

Ранее сообщалось, что партизаны во временно оккупированном Крыму зафиксировали переброску россиянами старой тяжелой военной техники. Она может оказаться на Херсонском направлении.