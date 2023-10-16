Окупанти активно готуються до боїв у Херсонській області. Партизани розкрили деталі

За даними підпільників, вже відомо про два такі випадки перекидання ворожих командних пунктів.

Також на кримському півострові фіксують інтенсифікацію перекидання військової техніки та боєприпасів окупантів на материкову частину України.

"Було помічено залізничний ешелон, в якому було: до 20 вагонів з боєприпасами, 5 БТР, 10 УРАЛів, 8 артилерійських гармат 152 калібру та багато іншого", - зазначається в публікації.

Партизани додали, що роблять все, щоб ця техніка російських інтервентів не доїхала до місця призначення.

Ситуація на Херсонському напрямку

За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), російські війська активно облаштовують передові позиції, мінують та будують інженерні укріплення на лівому березі Дніпра, побоюючись розвитку українських наступальних дій на Крим.

Буквально днями керівниця прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зауважила, що російські диверсійні групи намагаються маневрувати на тимчасово окупованій частині Херсонської області, при цьому бійці ЗСУ успішно знищують ворожі ДРГ та надійно тримають оборону в районі річки Дніпро.

Раніше повідомлялося, що партизани в тимчасово окупованому Криму зафіксували перекидання росіянами старої важкої військової техніки. Вона може опинитися на Херсонському напрямку.