РФ боится наступления ВСУ на Крым и готовится оборонять левый берег Днепра: карты боев ISW

ВСУ продолжают ведение наступательных операций на нескольких направлениях. Российские войска активно обустраивают передовые позиции, минируют и строят инженерные укрепления на левом берегу Днепра, опасаясь развития украинских наступательных действий на Крым.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Российские добровольческие батальоны "Шторм Осетия" и "Алания" заявили о "серьезном продвижении" войск РФ на Купянском направлении, но не предоставили никаких подтверждений этому. Российский агрегатор новостей утверждал, что российские войска якобы продвинулись в направлении Крахмального.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили российские атаки вблизи Синьковки, Ивановки и Кисловки. Также украинские войска отразили российские нападения вблизи Макеевки, юго-западнее Кременной и в районе Серебрянского леса.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ атаковали Серебрянку из направления Кузьмино, пытаясь прорвать украинскую оборону и выйти к реке Северский Донец. Он добавил, что российские силы атаковали вблизи Торского, пытаясь перекрыть украинский путь поставок через реку Оскол.

Российский военный блоггер заявил, что элементы новосформированной 25-й общевойсковой армии РФ сталкиваются с проблемами организации, замедляющими их наступательные операции на линии Сватово-Кременная, подтверждая предварительные оценки ISW. Он утверждал, что подразделения 25-й армии ведут "ползучее наступление" из-за отсутствия у них боевого опыта и организационных ошибок, влияющих на их способность выполнять приказы сверху.

Бои в Донецкой области

В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска продолжили штурмовые действия к югу от Бахмута. Российские "военкоры" утверждали, что бои продолжаются вблизи Орехово-Василовки и вдоль линии Клищиевка-Андреевка-Курдюмовка.

Геолокационные кадры, опубликованные 13 октября, показывают, что российские войска вероятно достигли ограниченных успехов юго-западнее Железнянского. Российский военный блоггер утверждал, что войска РФ якобы продвинулись на полкилометра вблизи Клещиевки, хотя ISW не нашел доказательств этого утверждения.

Российские источники утверждали, что войска РФ наступают из Водяного и Опросного, а также в неопределенных районах вблизи Авдеевки.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили российские атаки вблизи Авдеевки, Тоненького, Северного, Ласточкиного, Первомайского, Керамика, Нетайлового и Невельского.

Украинский командир, действовавший вблизи Авдеевки, сообщил Washington Post в статье, опубликованной 12 октября, что российские силы "сосредоточили до трех свежих бригад" на Южном направлении.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили российские атаки вблизи Марьинки, Победы и Новомихайловки.

"Южная ось"

Российский агрегатор новостей утверждал, что украинские силы атаковали вблизи Приютного 12 октября. Министерство обороны РФ утверждало, что российские силы якобы отразили восемь украинских атак в районе границы Донецко-Запорожской областей в течение прошлой недели.

Генштаб ВСУ 13 октября сообщил, что войска РФ совершили безуспешные атаки вблизи Старомайорского.

Геолокационные кадры, опубликованные 13 октября, показывают, что войска РФ, вероятно, незначительно продвинулись к северу от Копани. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска совершили безуспешные атаки вблизи Роботиного.

Российский "военкор" заявил, что войска РФ недавно якобы улучшили свои позиции вблизи Пятихаток.

13 октября российские источники, включая Минобороны РФ, заявили, что украинские силы продолжают усилия по укреплению долгосрочных позиций на островах реки Днепр и восточном (левом) берегу Херсонской области.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что российские войска активно обустраивают передовые позиции, минируют и строят инженерные укрепления на восточном (левом) берегу Днепра. Он сообщил, что россияне заложили по меньшей мере три минных поля вблизи Каховки и Малокаховки и быстро восстанавливают Керченский мост, чтобы поддержать материально-техническое обеспечение российских войск на юге Украины.

Машовец также заявил, что российское военное командование корректирует свою позицию на Херсонском и Крымском направлениях в ответ на обеспокоенность возможностью широкомасштабного форсирования Украиной Днепра и развития украинских наступательных действий в Крым.

Общая численность обороняющихся на этом направлении российских войск составляет чуть более 75 тысяч человек, включая мобилизованных украинцев из оккупированных Крыма, Запорожской и Херсонской областей.

Машовец отметил, что в состав российской группировки войск "Днепр" входят: восемь мотострелковых, морских пехотных и береговых бригад обороны и сводных тактических групп; 17 мотострелковых, танковых, десантно-штурмовых и морской пехоты; три сводных тактических отряда, в том числе БАРС; и один запасный мотострелковый полк.