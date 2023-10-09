Гуменюк объяснила, могут ли оккупанты прорваться на правый берег Днепра на юге

Российские диверсионные группы пытаются маневрировать на временно оккупированной части Херсонской области, при этом украинские военные успешно уничтожают вражеские ДРГ, надежно держат оборону в районе реки Днепр.

Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Офицер отметила, что благодаря крепкой и плотной обороне ВСУ у российских захватчиков нет возможности перебраться с левого берега Херсонской области на правый, и такой сценарий "не рассматривается адекватными людьми".

При этом Гуменюк обратила внимание, что оккупанты все же могут предпринять подобную попытку.

"Мы понимаем, что имеем дело с достаточно неадекватным врагом. Наша оборона достаточно плотная и продвижение врага не предполагается", - сказала Гуменюк.

Также представитель Сил обороны юга Украины высказалась о действиях российских диверсионно-разведывательных групп на этом участке фронта, и отражении бойцами ВСУ атак противника.

По словам Гуменюк, интервенты в частности пытаются имитировать активность в районе островов, где за минувшие сутки украинские защитники уничтожили семь лодок, на которых пытались маневрировать российские ДРГ.

Усиление вражеских авиаударов и артиллерийских обстрелов по населенным пунктам на западной части Херсонской области она связывает с опасениями российских оккупантов относительно накопления сил и средств ВСУ "непосредственно перед определенным продвижением в их сторону".

Отражение атак российских ДРГ

Отметим, что вражеские диверсионные группы периодически пытаются проникнуть на подконтрольную Украине территорию, и чаще всего такие случаи фиксируют в Херсонской, Харьковской Черниговской и Сумской областях.

Так, например, 4 октября стало известно об уничтожении украинскими воинами 3 лодок с диверсионно-разведывательными группами оккупантов на южном направлении.

Перед этим, 25 сентября, в Купянском районе Харьковской области, строя линию фортификаций на российской стороне, захватчики проникли на территорию Украины и начали возводить укрепления вблизи границы. Однако пограничники "Стальной границы" вместе с бойцами ВСУ вытеснили оккупантов за пределы Украины.

Также напомним, что ночью 1 августа российская ДРГ пыталась прорваться на украинскую территорию в Черниговской области.