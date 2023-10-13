ua en ru
Пт, 13 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Партизаны в Крыму зафиксировали переброску старой тяжелой техники РФ. Могут везти под Херсон

Крым, Пятница 13 октября 2023 19:56
UA EN RU
Партизаны в Крыму зафиксировали переброску старой тяжелой техники РФ. Могут везти под Херсон Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Партизаны в Крыму зафиксировали переброску россиянами старой тяжелой военной техники. Она может оказаться на Херсонском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "АТЭШ".

"Наш агент обнаружил переброску старой тяжелой военной техники по трассе М17-Е97, а именно танка и бензовоза", - говорится в сообщении.

Партизаны уточняют, что эту технику могут везти на Херсонское направление. У врага нарастает паническое настроение. По их словам, россияне готовятся к мощному удару Украины на упомянутом участке фронта.

Фото: Техника россиян (t.me/atesh_ru)

"Вся информация была передана в соответствующие учреждения для дальнейших ликвидаций", - добавили в "АТЕШ".

Россияне в Крыму

Вчера сообщалось, что оккупационная администрация в Крыму хочет мобилизовать в российскую армию 2500 человек до конца года.

Также в Крыму кафиры преследуют местных, выступающих против их режима. Россия предоставляет для этого все возможности "стражам порядка".

До этого уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец писал, что россияне в оккупированной Евпатории открыли новый "лагерь", в котором будут обучать детей основам военной службы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Херсонская область Крим Война в Украине
NEWS
Игнат о "паузе" в ракетных ударах РФ: вероятно, придерживают для стратегических задач
Игнат о "паузе" в ракетных ударах РФ: вероятно, придерживают для стратегических задач
DAILY
Затяжная война или победа? Что будет на фронте в 2024 году и какие сценарии ждут Украину
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Затяжная война или победа? Что будет на фронте в 2024 году и какие сценарии ждут Украину