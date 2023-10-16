ua en ru
Пн, 16 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты активно готовятся к боям в Херсонской области. Партизаны раскрыли детали

Понедельник 16 октября 2023 11:19
UA EN RU
Оккупанты активно готовятся к боям в Херсонской области. Партизаны раскрыли детали Фото: российские оккупанты готовятся к серьезным боям в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские войска занимаются активной подготовкой к масштабным боям в Херсонской области. Для этого захватчики перемещают свои командные пункты из Геническа в Джанкойский район временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на крымское движение сопротивления "АТЕШ".

По данным подпольщиков, уже известно о двух таких случаях переброски вражеских командных пунктов.

Также на крымском полуострове фиксируют интенсификацию переброски военной техники и боеприпасов оккупантов на материковую часть Украины.

"Был замечен железнодорожный эшелон, в котором было: до 20 вагонов с боеприпасами, 5 БТР, 10 УРАЛов, 8 артиллерийских пушек 152 калибра и многое другое", - указывается в публикации.

Партизаны добавили, что делают все, чтобы данная техника российских интервентов не доехала к месту назначения.

Ситуация на Херсонском направлении

По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), российские войска активно обустраивают передовые позиции, минируют и строят инженерные укрепления на левом берегу Днепра, опасаясь развития украинских наступательных действий на Крым.

Буквально на днях руководитель пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк отметила, что российские диверсионные группы пытаются маневрировать на временно оккупированной части Херсонской области, при этом бойцы ВСУ успешно уничтожают вражеские ДРГ и надежно держат оборону в районе реки Днепр.

Ранее сообщалось, что партизаны во временно оккупированном Крыму зафиксировали переброску россиянами старой тяжелой военной техники. Она может оказаться на Херсонском направлении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область Крим Война России против Украины
NEWS
Ночная атака на Украину. Куда РФ запускала дроны и ракеты и каковы последствия
Ночная атака на Украину. Куда РФ запускала дроны и ракеты и каковы последствия
DAILY
Что происходит в Израиле и как на войну могут повлиять страны Ближнего Востока
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Что происходит в Израиле и как на войну могут повлиять страны Ближнего Востока