Россияне обстреливали Сумскую область из танков и артиллерии: есть раненый
Российские оккупанты сегодня, 30 июня, 14 раз обстреляли Сумскую область. В результате их атак ранения получил юноша.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА в Telegram.
По данным ведомства, “прилеты” из миномета фиксировали в Эсманской, Юнакивской, Миропольской, Краснопольской и Зноб-Новгородской общинах.
При этом Новослободскую общину россияне атаковали при помощи артиллерии, а Путивльскую - из минометов, гранатометов и РСЗО “Град”.
"Хотинская община: был танковый обстрел (7 взрывов). В результате обстрела получил ранение несовершеннолетний юноша (2006 г.р.). Ему оказана медицинская помощь без госпитализации. Также повреждено складское помещение агрофирмы", - уточняют в ОВА.
Обстрелы Сумской области
Напомним, россияне ежедневно обстреливают пограничные территории Сумской области, поскольку они находятся в зоне досягаемости их артиллерии.
Для атак враг применяет не только артиллерию, но и гранатометы, дроны, минометы.
В результате одной из таких атак 25 июня в Сумской области погибла мирная жительница.
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