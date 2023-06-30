Россияне обстреливали Сумскую область из танков и артиллерии: есть раненый

Российские оккупанты сегодня, 30 июня, 14 раз обстреляли Сумскую область. В результате их атак ранения получил юноша.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА в Telegram .

По данным ведомства, “прилеты” из миномета фиксировали в Эсманской, Юнакивской, Миропольской, Краснопольской и Зноб-Новгородской общинах.

При этом Новослободскую общину россияне атаковали при помощи артиллерии, а Путивльскую - из минометов, гранатометов и РСЗО “Град”.

"Хотинская община: был танковый обстрел (7 взрывов). В результате обстрела получил ранение несовершеннолетний юноша (2006 г.р.). Ему оказана медицинская помощь без госпитализации. Также повреждено складское помещение агрофирмы", - уточняют в ОВА.

Обстрелы Сумской области

Напомним, россияне ежедневно обстреливают пограничные территории Сумской области, поскольку они находятся в зоне досягаемости их артиллерии.

Для атак враг применяет не только артиллерию, но и гранатометы, дроны, минометы.

В результате одной из таких атак 25 июня в Сумской области погибла мирная жительница.