Войска РФ 25 раз в день обстреляли приграничье Сумской области: в ОВА назвали последствия

Российские войска продолжали вести огонь по приграничным районам Сумской области. В течение первого дня июля оккупанты совершили 25 обстрелов по населенным пунктам региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал Сумской областной военной администрации.

Так, в течение дня было в целом зафиксировано 140 взрывов в результате вражеских ударов.

Под обстрелы попали 9 территориальных общин Сумской области, а менно Краснопольская, Миропольская, Белопольская, Великописаревская, Юнаковская, Хотинская, Эсманская, Глуховская, Шалыгинская общины.

Данные об атаках:

По территории Эсманской общины войска РФ вели огонь из минометов (20 взрывов). В результате одного из обстрелов повреждена линия электропередач.

Из минометов россияне также обстреливали Миропольскую общину (13 взрывов). В результате были повреждены частное домохозяйство и трактор.

По территории Краснопольской общины велся артиллерийский обстрел (8 взрывов) и минометный обстрел (11 взрывов).

Глуховскую общину обстреливали из минометов (8 взрывов).

На территорию Белопольской общины россияне сбросили 20 мин, а также вели обстрел из артиллерии (11 взрывов) и АГС (8 взрывов).

Территорию Великописаревской общины обстреливали из артиллерии (6 взрывов) и минометов (6 взрывов).

Под минометный обстрел попала также Шалыгинская община (6 взрывов).

По территории Юнаковской общины велся минометный обстрел (11 взрывов).

По территории Хотинской общины войска РФ били из минометов (6 взрывов) и артиллерии (6 взрывов).

Обстрелы Сумской области

Российские военные ведут огонь по территории Сумской области практически ежедневно, обстреливая приграничные общины региона, которые находятся в зоне досягаемости их артиллерии.

Также противник для нанесения ударов применяет не только артиллерию, но и гранатометы, дроны, минометы, а еще - авиацию.

Напомним, что ранее, 30 июня, в результате российских обстрелов из танков и артиллерии в Сумской области ранения получил юноша.

Также сообщалось, что в результате вражеских атак 25 июня в Сумской области погибла мирная жительница.