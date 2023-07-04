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Количество жертв из-за атаки российских БПЛА на Сумы возросло

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Сумы, Вторник 04 июля 2023 09:28
Количество жертв из-за атаки российских БПЛА на Сумы возросло Фото: количество жертв из-за атаки российских БПЛА на Сумы 3 июля возросло (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за атаки российских дронов-камикадзе на жилую многоэтажку в Сумах погибли три человека. В городе 4 июля объявлен днем траура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Сум Александра Лысенко.

"Трое погибших. 21 ранен. 4 остаются в больницах вследствие вчерашней атаки врага", - рассказал он.

По словам Лысенко, в городе 4 июля объявлен днем скорби.

Обстрел Сум 3 июля

В понедельник, 3 июля, в Сумах произошли взрывы. Позже городской голова Сум Александр Лысенко сообщил, что в городе работает ПВО. Позже стало известно, что российские БПЛА атаковали жилую многоэтажку. Позже стало известно, что в результате обстрела дронами погиб один человек, а 16 получили ранения.

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