В результате вчерашнего обстрела Сумской области погибла женщина

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора .

25 июня 2023 года около 17:30 оккупанты с территории Российской Федерации осуществили артиллерийский обстрел Миропольской громады Сумского района.

Отмечается, что в результате атаки врага жительница села Мирополье, которая находилась дома, получила тяжелые ранения и была госпитализирована, однако уже через несколько часов умерла в больнице.

Также обломками повреждены два частных дома, хозяйственные постройки и легковой автомобиль.

Правоохранителями начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Ситуация в Сумской области

Сумская область граничит с РФ, и оккупанты с первых дней полномасштабного вторжения пытались захватить территорию региона. Однако благодаря Силам обороны Украины весной 2022 года все захваченные территории были освобождены.

После вывода войск РФ с территории Сумской области оккупанты продолжают ежедневные обстрелы приграничных территорий. Ежедневно российские военные обстреливают область из различных видов вооружения, для атак также применяют и авиацию.