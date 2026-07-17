Удары по АЗС и транспорту усилятся, оккупанты получили приказ, - ГУР

По информации ГУР, российское командование приказало активизировать удары по автозаправочным станциям, грузовикам, автобусам и легковым автомобилям.

Исполнителями этих приказов определен центр перспективных беспилотных систем "Рубикон" и внешние пилоты линейных подразделений оккупационной армии.

Для поиска и поражения целей планируется использовать управляемые в режиме реального времени дроны типа "Молния-1", "Молния-2", "Герань-сикер", "Гербера-сикер", "Ланцет", V2U и другие аналогичные беспилотные системы.

В ГУР отметили, что низкий уровень подготовки экипажей уже приводит к инцидентам, когда в рамках кампании террора против Украины россияне ошибочно избивают по своим.

Так, операторы 1427-го мотострелкового полка ВС РФ из-за утраты ориентировки навели "Молнию-2" на гражданский автомобиль УАЗ "Буханка" в районе населенного пункта глушковой Курской области РФ. Дрон не попал в цель - сдетонировал примерно в 10 метрах от автомобиля.

В то же время, подобные атаки против собственного гражданского населения в приграничных регионах государства-агрессора нередко режиссируют российские спецслужбы с целью использования пропагандой кремля в кампании по демонизации и дискредитации Украины.

Еще один показательный случай произошел на Запорожском направлении, когда вражеские операторы совершили дроновый "френдли файер" - ошибочно поразили пикап с российскими оккупантами.

"Так или иначе, приказ российских вождей усилить дроновый террор в прифронтовых областях представляет реальную угрозу для гражданского населения Украины", - отмечает ГУР.

Украинцев призывают быть внимательными и реагировать на сигналы воздушной тревоги.