Защита заправок и поставки бензина: Кабмин подготовил ответ на удары России по АЗС

Правительство работает над защитой АЗС и бесперебойной поставкой топлива в прифронтовые регионы. Приняты важные решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко в Telegram.

У Кабмина есть решение по защите АЗС

7 июля состоялось координационное совещание правительства с операторами рынка и всеми причастными ведомствами. Цель мероприятия – стабильное обеспечение Украины горючим.

"В приоритете – потребности прифронтовых громад", - заверила Свириденко.

В настоящее время российские удары по АЗС стали вызовом безопасности людей и топливной инфраструктуры.

"Необходимые объемы горючего есть в наличии, дефицита нет. Заблаговременно реализуем комплекс решений, которые позволят и дальше гарантировать бесперебойную поставку горючего для граждан, бизнеса, Сил безопасности и обороны и критической инфраструктуры", - заявила премьер.

Отдельно Кабмин определил дополнительные меры по повышению безопасности работы АЗС в находящихся под постоянными вражескими атаками регионах.

Удары РФ по украинским АЗС

Напомним, 6 июля оккупанты ударили по АЗС в Запорожье: погибли два человека, еще девять получили ранения.

Министерство иностранных дел Азербайджана вручило ноту протеста послу России Михаилу Евдокимову. Поводом стал очередной удар по автозаправочной станции компании SOCAR Николаевской области 5 июля.