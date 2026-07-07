ua en ru
Вт, 07 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Защита заправок и поставки бензина: Кабмин подготовил ответ на удары России по АЗС

20:16 07.07.2026 Вт
2 мин
Свириденко рассказала, есть ли дефицит бензина на фоне атак РФ
aimg Елена Бджола
Защита заправок и поставки бензина: Кабмин подготовил ответ на удары России по АЗС Фото: премьер-министр Украины Юлия Свириденко (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Правительство работает над защитой АЗС и бесперебойной поставкой топлива в прифронтовые регионы. Приняты важные решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко в Telegram.

У Кабмина есть решение по защите АЗС

7 июля состоялось координационное совещание правительства с операторами рынка и всеми причастными ведомствами. Цель мероприятия – стабильное обеспечение Украины горючим.

"В приоритете – потребности прифронтовых громад", - заверила Свириденко.

В настоящее время российские удары по АЗС стали вызовом безопасности людей и топливной инфраструктуры.

"Необходимые объемы горючего есть в наличии, дефицита нет. Заблаговременно реализуем комплекс решений, которые позволят и дальше гарантировать бесперебойную поставку горючего для граждан, бизнеса, Сил безопасности и обороны и критической инфраструктуры", - заявила премьер.

Отдельно Кабмин определил дополнительные меры по повышению безопасности работы АЗС в находящихся под постоянными вражескими атаками регионах.

Удары РФ по украинским АЗС

Напомним, 6 июля оккупанты ударили по АЗС в Запорожье: погибли два человека, еще девять получили ранения.

Министерство иностранных дел Азербайджана вручило ноту протеста послу России Михаилу Евдокимову. Поводом стал очередной удар по автозаправочной станции компании SOCAR Николаевской области 5 июля.

3 июля российские оккупанты ударили по нескольким АЗС в Лубенском районе Полтавской области. Ранен человек.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Украина АЗС Юлия Свириденко пальне
Новости
Белый дом назвал время встречи Зеленского и Трампа в Турции
Белый дом назвал время встречи Зеленского и Трампа в Турции
Аналитика
Здоровье ухудшилось у 70% украинцев: ВОЗ о влиянии войны на старение и хронические болезни
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Здоровье ухудшилось у 70% украинцев: ВОЗ о влиянии войны на старение и хронические болезни