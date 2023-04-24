ua ru
Пн, 24 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупантам катастрофически не хватает медицинского персонала на поле боя, - Генштаб

Новина українською →
Понедельник 24 апреля 2023 06:30
Оккупантам катастрофически не хватает медицинского персонала на поле боя, - Генштаб Фото: оккупанты испытывают острую нехватку медицинского персонала (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска испытывают острую нехватку медицинского персонала, потому вынуждены ставить на воинский учет врачей с временно оккупированных территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Оккупантам катастрофически не хватает медицинского персонала на поле боя. В целях пополнения некомплекта военных врачей, местных работников медицинских учреждений Бердянска, получивших паспорта граждан РФ, стали принуждать к постановке на военный учет врага", - говорится в сообщении Генштаба.

По имеющейся в распоряжении украинских военных информации, в случае отказа медицинским работникам угрожают потерей рабочих мест.

Ранее сообщалось, что раненые россияне все реже выживают из-за некачественного медицинского обеспечения и недостаточно профессионального персонала.

Также мы писали, что оккупанты вывезли комплексы ПВО с аэродрома временно оккупированного Бердянска Запорожской области. Возле аэродрома наблюдается необычная активность.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину Генштаб ВСУ окупанти
NEWS
Россиянам не удается окружить Бахмут: карты боев ISW
Россиянам не удается окружить Бахмут: карты боев ISW
DAILY
Кирилл Буданов: Выйти на границы 1991 года – вполне достижимая задача в этом году
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Кирилл Буданов: Выйти на границы 1991 года – вполне достижимая задача в этом году