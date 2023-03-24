ua ru
Пт, 24 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

У российских военных растет смертность из-за некачественной работы медиков, - Генштаб

Новина українською →
Пятница 24 марта 2023 07:36
У российских военных растет смертность из-за некачественной работы медиков, - Генштаб Фото: у российских военных растет смертность из-за плохой медицины (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Раненые россияне реже выживают из-за некачественного медицинского обеспечения и недостаточно профессионального персонала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

В Генштабе отмечают, что уровень смертности вырос в период с 17 по 21 марта. В то же время, из-за значительных потерь, захватчики решили увеличить количество койко-мест в госпиталях, работающих во временно оккупированной Луганской области.

"В частности, в населенном пункте Троицкое, количество койко-мест военного госпиталя увеличено вдвое, с 200 до 400. В то же время, все раненые лица офицерского состава были эвакуированы на территорию Российской Федерации вертолетами в период с 17 по 18 марта", - сказали в Генштабе.

Напомним, за минувшие сутки ВСУ отразили 79 атак противника на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУ
NEWS
Гуменюк о "выходе" оккупантов из Новой Каховки: попытка психологического воздействия
Гуменюк о "выходе" оккупантов из Новой Каховки: попытка психологического воздействия
DAILY
Партнер, а не союзник. Какую роль выбрала Турция в войне и что может ее изменить
Данила Крамаренкостарший редактор ленты новостей Партнер, а не союзник. Какую роль выбрала Турция в войне и что может ее изменить