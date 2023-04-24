ua ru
Пн, 24 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупантам катастрофічно не вистачає медичного персоналу на полі бою, - Генштаб

Новость на русском →
Понеділок 24 квітня 2023 06:30
Окупантам катастрофічно не вистачає медичного персоналу на полі бою, - Генштаб Фото: окупанти відчувають гостру нестачу медичного персоналу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська відчувають гостру нестачу медичного персоналу, тому змушені ставити на військовий облік лікарів із тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"Окупантам катастрофічно не вистачає медичного персоналу на полі бою. З метою поповнення некомплекту військових лікарів, місцевих працівників медичних установ Бердянська, які отримали паспорти громадян РФ, почали примушувати до постановки на військовий облік ворога", - йдеться у повідомленні Генштабу.

За наявною у розпорядженні українських військових інформацією, у разі відмови медичним працівникам загрожують втратою робочих місць.

Раніше повідомлялося, що поранені росіяни дедалі рідше виживають через неякісне медичне забезпечення та недостатньо професійного персоналу.

Також ми писали, що окупанти вивезли комплекси ППО з аеродрому тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області. Біля аеродрому спостерігається незвична активність.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України Генштаб ВСУ окупанти
NEWS
Росіянам не вдається оточити Бахмут: карти боїв ISW
Росіянам не вдається оточити Бахмут: карти боїв ISW
DAILY
Міністр оборони Швеції Пол Йонсон: Ми маємо бути готові, що війна може бути довгою
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Міністр оборони Швеції Пол Йонсон: Ми маємо бути готові, що війна може бути довгою