Оккупант не смог убежать от FPV-дрона. Пограничники показали видео с Запорожского направления
Украинские пограничники обнаружили позиции врага на Запорожском направлении и решили отправить к ним дрон-камикадзе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственной пограничной службы.
ГНСУ рассказала, что аэроразведка ГНСУ выявила позиции врага в Запорожском направлении.
"Чтобы проверить спринтерские возможности оккупантов, пограничники отправили им дрон-камикадзе. Одному захватчику удалось сойти с дистанции, а другой - не добежал", - отметили пограничники.
Потери России в войне
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 5 января, украинские воины ликвидировали еще 800 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 363870 военных.
Мы также сообщали, что военные Вооруженных сил Украины отразили атаку противника в районе Роботиного.
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