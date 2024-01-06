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Окупант не зміг втекти від FPV-дрона. Прикордонники показали відео з Запорізького напрямку

Запорізька область, Субота 06 січня 2024 17:44
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Окупант не зміг втекти від FPV-дрона. Прикордонники показали відео з Запорізького напрямку Фото: ДПСУ нищить окупантів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українські прикордонники виявили позиції ворога на Запорізькому напрямку та вирішили відправити до них дрон-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державної прикордонної служби.

ДПСУ розповіла, що аеророзвідка ДПСУ виявила позиції ворога на Запорізькому напрямку.

"Аби перевірити спринтерські можливості окупантів, прикордонники відправили їм дрон-камікадзе. Одному загарбнику вдалося зійти з дистанції, а інший - не добіг", - зауважили прикордонники.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 5 січня, українські воїни ліквідували ще 800 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 363 870 військових.

Ми також повідомляли, що військові Збройних сил України відбили атаку противника в районі Роботиного.

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