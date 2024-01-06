Более десятка артсистем и 800 захватчиков. Новые потери РФ

Фото: за сутки российская армия "похудела" на 800 захватчиков (Getty Images)

Потери России в войне за последние сутки на утро субботы, 6 января, составили 800 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 363 870 военнослужащих. Кроме того, ВСУ уничтожили 7 танков, 16 БПЛА и 16 ББМ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.