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Более десятка артсистем и 800 захватчиков. Новые потери РФ

Суббота 06 января 2024 07:53
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Более десятка артсистем и 800 захватчиков. Новые потери РФ Фото: за сутки российская армия "похудела" на 800 захватчиков (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Потери России в войне за последние сутки на утро субботы, 6 января, составили 800 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 363 870 военнослужащих. Кроме того, ВСУ уничтожили 7 танков, 16 БПЛА и 16 ББМ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.01.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 363 870 (+800) человек ликвидированы;
  • танков - 6018 (+7) ед.;
  • боевых бронированных машин - 11 158 (+16) ед.;
  • артиллерийских систем - 8617 (+13) ед.;
  • РСЗО - 950 (+1) ед.;
  • средства ПВО - 633 (+2) ед.;
  • самолетов - 329 ед.;
  • вертолетов - 324 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6787 (+16) ед.;
  • крылатые ракеты - 1786 ед.;
  • корабли/катера - 23 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 11 478 (+15) ед.;
  • специальная техника - 1317 (+4) ед.

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