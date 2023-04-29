Оккупант рассказал о доукомплектовании подразделений дважды контуженными (перехват)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.

"У меня здесь ребята лежат, вот эти, как ты говоришь, двадцать 200-х, восемь 300-х", - пожаловался оккупант на значительные потери в подразделении.

Также россиянин рассказал, что официально не отпускают сейчас на Новый год домой.

"Парень после ранения, он 19 дней пролежал, а потом его дядя Володя отправил. Дважды контужен, а ему говорят, что больше держать не могут, надо выписывать. У него постоянно голова болит", - рассказал россиянин.