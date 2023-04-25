"Охота застрелиться". Оккупант пожаловался на участие в войне против Украины (перехват)
Моральное состояние российских военных в Украине продолжает ухудшаться. В частности, некоторые из них уже готовы застрелиться, лишь бы не участвовать в боевых действиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват, который обнародовало Главное управление разведки.
Оккупант в телефонном разговоре рассказывает, что ему очень страшно и "иной раз застрелиться уже охота".
Собеседница российского солдата утверждает, что он по документам все еще находится в Вольске Саратовской области РФ, хотя военный участвует в боевых действиях на территории Украины.
По ее словам, в России уже "все готовятся к третьей мировой войне и им, видимо, не живется спокойно".
Напомним, ранее глава разведки Эстонии Марго Гросберг заявлял, что в России многих граждан заставляют подписывать контракт для службы в армии.
Также мы писали, что, по информации британской разведки, "вагнеровцы" и Минобороны РФ соревнуются за мобилизованных.
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