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"Охота застрелиться". Оккупант пожаловался на участие в войне против Украины (перехват)

Новина українською →
Вторник 25 апреля 2023 18:39
"Охота застрелиться". Оккупант пожаловался на участие в войне против Украины (перехват) Иллюстративное фото: оккупант пожаловался на участие в войне против Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Моральное состояние российских военных в Украине продолжает ухудшаться. В частности, некоторые из них уже готовы застрелиться, лишь бы не участвовать в боевых действиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват, который обнародовало Главное управление разведки.

Оккупант в телефонном разговоре рассказывает, что ему очень страшно и "иной раз застрелиться уже охота".

Собеседница российского солдата утверждает, что он по документам все еще находится в Вольске Саратовской области РФ, хотя военный участвует в боевых действиях на территории Украины.

По ее словам, в России уже "все готовятся к третьей мировой войне и им, видимо, не живется спокойно".

Напомним, ранее глава разведки Эстонии Марго Гросберг заявлял, что в России многих граждан заставляют подписывать контракт для службы в армии.

Также мы писали, что, по информации британской разведки, "вагнеровцы" и Минобороны РФ соревнуются за мобилизованных.

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