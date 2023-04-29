Окупант розповів про доукомплектування підрозділів двічі контуженими (перехоплення)
Військовослужбовець РФ поскаржився своєму знайомому, що доукомплектовують підрозділ двічі контужений окупантами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.
"У мене тут хлопці лежать, ось ці, як ти говориш, двадцять 200-х, вісім 300-х", - поскаржився окупант на значні втрати у підрозділі.
Також росіянин розповів, що офіційно не відпускають зараз на Новий рік і додому.
"Хлопець після поранення, він 19 днів пролежав, а потім його дядько Володя відправив. Двічі контужений, а йому кажуть, що більше тримати не можуть, треба виписувати. У нього постійно голова болить", - розповів росіянин.
Нагадаємо, що моральний стан російських військових в Україні продовжує погіршуватись. Зокрема, деякі з них уже готові застрелитися, аби не брати участь у бойових діях.
Російські військові скаржаться на заворушення у підрозділах і готові самовільно залишити частину.
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