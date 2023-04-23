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"Батальон распался, безлад полнейший": оккупанты хотят уйти в СОЧа (перехват)

Новина українською →
Воскресенье 23 апреля 2023 19:22
"Батальон распался, безлад полнейший": оккупанты хотят уйти в СОЧа (перехват) Иллюстративное фото: оккупанты хотят уйти в СОЧа (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные жалуются на беспорядки в подразделениях и готовы самовольное покинуть часть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны.

Оккупант, который находится в Донецке, рассказал о намерениях покинуть часть: "Я думаю, короче, что бежать, в соча (самовольное оставление части - ред.) или куда-нибудь, я уже сам устал".

Он жалуется на бепорядки в части: "У нас тут что-то вообще, короче, безлад полнейший".

"У нас просто батальон распался, у нас нет батальона, просто копейка его забрала... Может, у вас там умеют работать, но у нас вообще чмошники", - сказал он.

Также россиянин рассказал, что захватчики не умеют работать с дронами.

"Шла группа, а я эту группу проспал. Я должен был с ними идти. Дай Бог меня короче как-то отвел. Пять человек 300-та сразу", - сказал он.

Напомним, недавно россиянин нафантазировал о якобы захвате танка Leopard, а также участии детей в боях.

Кроме того, военное командование РФ отказывается признавать мертвыми своих солдат, ликвидированных на войне. Поэтому родственникам не предоставляют обещанных выплат.

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