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Окружний суд скасував заборону на в’їзд Ігорю Шувалову

Новини » Суспільство    11.04.2019 - 19:54
Окружний суд скасував заборону на в’їзд Ігорю Шувалову
Фото: Ігор Шувалов

В понеділок, 8 квітня, суддя Окружного адмінсуду міста Києва С.К. Каракашьян визнав протиправною заборону на в’їзд

Окружний адміністративний суд міста Києва визнав протиправною заборону на в’їзд до України громадянина Російської Федерації Ігоря Шувалова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на  "Детектор медіа".  

В понеділок, 8 квітня, суддя Окружного адмінсуду міста Києва С.К. Каракашьян визнав протиправною заборону на в’їзд громадянина Росії Ігоря Шувалова і повністю задовольнив його позов проти Державної міграційної служби України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 22 травня 2017 року стало відомо, що Державна прикордонна служба України видворила з країни Ігоря Шувалова, російського пропагандиста, колишнього заступника директора з розвитку компанії "Національні інформаційні системи" (НІС), яка виробляє для телеканалу "Інтер" інформаційно-аналітичні програми, в аеропорті "Бориспіль", звідки він вилітав до Росії через Білорусь. Тоді йому заборонили в'їзд до України на п'ять років.

У травні 2018 року Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження у справі за позовом Ігоря Шувалова до Державної міграційної служби України. Департамент карного розшуку Національної поліції України фігурував у справі Шувалова проти Міграційної служби України як третья особа. 

Нагадаємо, Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю Окружного адміністративного суду Києва Євгена Аблова. Рішення було прийнято з ініціативи Другий дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя.

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