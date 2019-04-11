Окружной суд отменил запрет на въезд Игорю Шувалову

Фото: Игорь Шувалов

В понедельник, 8 апреля, судья Окружного админсуда города Киева С.К. Каракашьян признал противоправным запрет на въезд

Окружной административный суд города Киева признал противоправным запрет на въезд в Украину гражданина Российской Федерации Игоря Шувалова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Детектор медиа".

В понедельник, 8 апреля, судья Окружного админсуда города Киева С.К. Каракашьян признал противоправным запрет на въезд гражданина России Игоря Шувалова и полностью удовлетворил его иск против Государственной миграционной службы Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 22 мая 2017 года стало известно, что Государственная пограничная служба Украины выдворила из страны Игоря Шувалова, российского пропагандиста, бывшего заместителя директора по развитию компании "Национальные информационные системы" (НИС), которая производит для телеканала "Интер" информационно-аналитические программы, в аэропорту "Борисполь", откуда он вылетал в Россию через Беларусь. Тогда ему запретили въезд в Украину на пять лет.

В мае 2018 года Окружной админсуд Киева открыл производство в деле по иску Игоря Шувалова Государственной миграционной службы Украины. Департамент уголовного розыска Национальной полиции Украины фигурировал в деле Шувалова против Миграционой службы Украины как третья лицо.

Напомним, Высший совет правосудия временно отстранил от осуществления правосудия судью Окружного административного суда Киева Евгения Аблова. Решение было принято по инициативе Второй дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия.