ВСП відсторонила суддю Окружного адмінсуду Євгена Аблова

Фото: Євген Аблов (sud.ua)

Рішення було ухвалене за ініціативою Другий дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя

Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю Окружного адміністративного суду Києва Євгена Аблова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Вищої ради правосуддя (ВСП).

Як повідомляється, рішення було прийнято з ініціативи Другий дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя.

"Відповідно до частини сьомої статті 49 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та частини другої статті 62 Закону України "Про Вищу раду юстиції", враховуючи рішення, прийняте Другий Дисциплінарною палатою Вищого суду правосуддя 8 квітня 2019 року, суддю окружного адміністративного суду міста Києва Аблова Євгенія Валерійовича відсторонений від правосуддя", - йдеться в повідомленні.

Євген Аблов працює в ОАСК з 2010 року, він займає посаду заступника голови суду. У 2012 році був обраний на посаду судді безстроково.

Цей суддя відомий своїм рішенням, санкционировавшее спробу розгону Майдану в грудні 2013 року. Крім того, вже після Революції гідності він прийняв ще кілька неоднозначних рішень. Наприклад, саме Аблов фактично закрив справу "рюкзаків Авакова".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Вища рада правосуддя звільнив скандального суддю Солом'янського районного суду Києва Людмилу Кизюн. Суддю звільнили за "вчинення істотного дисциплінарного проступку".

Крім того, в лютому 2018 року Вища рада правосуддя звільнив суддю Подільського районного суду Києва Наталію Неганову за арешти активістів Евромайдана..