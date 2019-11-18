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Окружний адмінсуд закрив справу проти Супрун

Новини » Суспільство     18.11.2019 - 19:03
Окружний адмінсуд закрив справу проти Супрун
Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

Справу було закрито з забороною повторного звернення.

Окружний адміністративний суд міста Києва закрив справу проти колишньої виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляни Супрун за позовом Ігоря Мосійчука. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Супрун Twitter.

За її словами, справу було закрито з забороною повторного звернення.

"Окружний адміністративний суд Києва закрив справу проти мене за позовом Мосійчука з забороною повторного звернення. Ось так тихо, без істерик позивача перед телекамерами. Justice is served", - написала Супрун.

Нагадаємо, 5 лютого 2019 року суд заборонив Уляні Супрун вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень Міністра охорони здоров'я України. Рішення було прийнято за підсумками розгляду позову колишнього народного депутата від Радикальної партії Олега Ляшка Ігоря Мосійчука.

Після цього Кабінет міністрів України 13 лютого прийняв розпорядження, яке дозволяє Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я України, зокрема, підписувати документи з розподілу ліків і вакцин.

Зазначимо, що чотири дні суддя по справі Супрун не виходив з нарадчої кімнати. В суді це пояснили тим, що суддя має великий обсяг матеріалів.

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