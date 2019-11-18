Окружной админсуд закрыл дело против Супрун

Фото: Уляна Супрун (РБК-Украина)

Дело было закрыто с запретом повторного обращения.

Окружной административный суд города Киева закрыл дело против бывшей исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Уляны Супрун по иску Игоря Мосийчука. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Супрун в Twitter.

По ее словам, дело было закрыто с запретом повторного обращения.

"Окружной административный суд Киева закрыл дело против меня по иску Мосийчука с запретом повторного обращения. Вот так тихо, без истерик истца перед телекамерами. Justice is served", - написала Супрун.

Напомним, 5 февраля 2019 года суд запретил Уляне Супрун совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий Министра здравоохранения Украины. Решение было принято по итогам рассмотрения иска бывшего народного депутата от Радикальной партии Олега Ляшка Игоря Мосийчука.

После этого Кабинет министров Украины 13 февраля принял распоряжение, которое позволяет Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины, в частности, подписывать документы по распределению лекарств и вакцин.

Отметим, четыре дня судья по делу Супрун не выходил из совещательной комнаты. В суде это объяснили тем, что судья имеет большой объем материалов.