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Окружний адмінсуд розгляне справу премії Коболєва в липні

Новини » Суспільство    13.05.2019 - 15:11
Окружний адмінсуд розгляне справу премії Коболєва в липні
Фото: Андрій Коболєв (Віталій Носач, РБК-Україна)

Окружний адмінсуд завершив підготовче провадження по справі і призначив на 1 липня розгляд справи по суті

Окружний адміністративний суд Києва 1 липня розгляне по суті позов про виплату премії голові правління ПАТ "НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу суду.

Як повідомляється, відбулося підготовче засідання за позовом ВАТ "НАК "Нафтогаз України" в Державній аудиторської служби України з виплати премії голові правління Андрія Коболєва.

"Суд розглянув заяву представника Національного антикорупційного бюро України про притягнення НАБУ до участі у справі в якості третьої особи і відмовив у його задоволенні. Також судом було відмовлено в задоволенні клопотання про розгляд справи в закритому судовому засіданні", - відзначили в прес-службі.

Сьогодні Окружний адмінсуд завершив підготовче провадження по справі і призначив на 1 липня розгляд справи по суті.

"Позивач просить суд визнати протиправним та скасувати повністю вимогу Державної аудиторської служби України, в якому йдеться зокрема про те, що в порушення Постанови Кабінету міністрів України "Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств" голові правління компанії Андрію Коболєву було виплачено премії в розмірі понад 228 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Також в даній вимозі зазначено, що під час проведення ревізії фінансово-господарської діяльності ПАТ "НАК "Нафтогаз України", було встановлено порушення законодавства, зокрема, без підстав списана дебіторська заборгованість ВАТ "Газпром" на суму понад 11 млн грн, чим заподіяно збитків на зазначену суму.

Нагадаємо, в травні 2018 року Спостережна рада НАК "Нафтогаз України" ухвалив рішення про виплату премій у зв'язку з перемогою в Стокгольмському арбітражному суді в спорі з "Газпромом" щодо транзитного контракту. Загальний обсяг виплат був затверджений на рівні 1% від суми виграшу в арбітражі (4,6 млрд доларів), він складає 46,3 млн доларів.

Премію отримали 41 співробітник "Нафтогазу", які прямо або побічно внесли вклад у перемогу над "Газпромом".

Крім того, Київський апеляційний суд скасував голові НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва штраф в розмірі 1,7 тис. гривень по справі про премії співробітникам компанії.

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