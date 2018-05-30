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Наглядова рада "Нафтогазу" затвердила премії за перемогу в суді над "Газпромом"

НовиниЕнергетика    30.05.2018 - 12:57
Фото: "Нафтогаз України" (РБК-Україна)
Фото: "Нафтогаз України" (РБК-Україна)

Співробітникам компанії виплатять 46,3 млн доларів премії

Наглядова рада Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" ухвалила рішення про виплату премій у зв'язку з перемогою в Стокгольмському арбітражному суді в спорі з "Газпромом" щодо транзитного контракту. Про це йдеться в повідомленні прес-служби НАК.

Повідомляється, що загальний обсяг виплат затверджено на рівні 1% від суми виграшу в арбітражі (4,6 млрд доларів), він складе 46,3 млн доларів. З цієї суми буде сплачено податок на доходи фізичних осіб та інші збори на суму понад 9 млн доларів.

Премію отримає 41 співробітник "Нафтогазу", що прямо або побічно внесли вклад у перемогу над "Газпромом".

"Якщо б не перемога "Нафтогазу" в Стокгольмі за двома контрактами, "Газпром" міг би вимагати борг у сумі, що перевищує половину ВВП України. Я вдячний нашій команді за те, що всі працювали віддано і результативно", - зазначив голова правління НАК Андрій Коболєв.

Очікується, що в травні виплатять першу частину премій на суму 20,7 млн доларів, що відповідає 1% від обсягу виграшу, вже вказаного у фінансовій звітності "Нафтогазу" за 2017 рік. Інші премії буде виплачуватися протягом трьох років за умови успішного стягнення з "Газпрому" залишку виграшу (2,6 млрд доларів).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що топ-менеджери "Нафтогазу" отримають мільйонні премії за виграш у Стокгольмському арбітражі по транзиту.

 

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Теги публікації: Газпром, премия, Нафтогаз України  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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