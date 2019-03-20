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Коболєв назвав пропозицію наглядової ради щодо контракту "розумним компромісом"

Новини » Політика    20.03.2019 - 09:49
Коболєв назвав пропозицію наглядової ради щодо контракту "розумним компромісом"
Фото: Андрій Коболєв (РБК-Україна)

Коболєв пообіцяв наглядовій раді, що прийме контракт з пониженням зарплати

Чинний глава правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв вважає пропозицію наглядової ради щодо нового контракту "розумним компромісом". Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, в останньому листі наглядової ради прем'єру Володимиру Гройсману, в якому запропонували вдвічі знизити Коболєву зарплату і виплачувати тільки річну премію за рішенням уряду, міститься "досить розумний компроміс".

"І я пообіцяв наглядовій раді, що я його прийму. Я також пообіцяв їм, що протягом року незалежно від того, яка цифра буде прописана в моєму контракті, як в частині фіксованої оплати, так в частині премій, бонусів, я відпрацюю в цій компанії рік", - додав Коболєв.

Нагадаємо, минулого тижня наглядова рада запропонувала уряду залишити Коболєва на його посаді як мінімум на рік зі зниженням заробітної плати вдвічі без виплати щомісячних і квартальних премій. Пропозиція надійшла після того, як Гройсман оголосив проведення відкритого конкурсу на главу "Нафтогазу".

У той же час, коментуючи свою можливу участь у конкурсі, Коболєв заявив, що чекає позиції юристів з цього питання.

 

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