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Суд скасував штраф Коболєву на 1,7 тис. гривень у справі про премії "Нафтогазу"

Новини » Економіка    29.10.2018 - 21:34
Фото: Андрій Коболєв (УНІАН)
Фото: Андрій Коболєв (УНІАН)

Коболєв не надав нардепу Власенку список людей, які отримали премії за перемогу у спорі з "Газпромом"

Київський апеляційний суд скасував голові НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву штраф у розмірі 1,7 тис. гривень у справі про премії співробітникам компанії. Про це РБК-Україна повідомило джерело у НАК. 

Йдеться про штраф за відмову надати депутату Верховної ради Сергієві Власенку інформацію з переліком осіб, які отримали премії за перемогу в Стокгольмському арбітражі над "Газпромом".

Джерело підтвердило інформацію про те, що у понеділок, 29 жовтня, Київський апеляційний суд задовольнив скаргу адвоката, яка була подана в інтересах голови НАК, і скасував рішення Шевченківського районного суду Києва про штраф.

Зазначимо, 18 червня спостережна рада "Нафтогазу" вирішила преміювати співробітників компанії після перемоги в Стокгольмському арбітражі в суперечці з "Газпромом". Розмір премії становить 1% від суми виграшу по транзитному контракту - 45,6 млн доларів.

Також Подільський райсуд Києва відкрив провадження за позовами голови "Нафтогазу" Коболєва до Енергетичної митниці ДФС про скасування двох постанов про накладення на нього штрафу на загальну суму 8,3 млрд гривень за порушення митних правил.

Сам Коболєв зазначив, що підставою для штрафу послужило те, що він не забезпечив можливість подачі додаткової митної декларації з повним пакетом товаросупровідних документів.

Нагадаємо, у вересні Енергетична митниця Державної фіскальної служби оскаржила рішення Подільського районного суду Києва про скасування штрафу, виписаного голові Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрію Коболєву.

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