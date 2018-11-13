Тимошенко вдвічі випереджає конкурентів у президентських рейтингах

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко залишається лідером президентського рейтингу

Лідером президентського рейтингу залишається Юлія Тимошенко, яка з перевагою у майже 2 рази випереджає своїх найближчих конкурентів. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного відразу трьома компаніями - КМІС, Центром Разумкова та групою "Рейтинг".

У ході дослідження було опитано 10 000 респондентів, тоді як зазвичай вибірка складає лише 2000 опитаних.

Відповідно до результатів, за Тимошенко готові віддати свої голоси 21% тих, хто визначився з вибором і має намір взяти участь в голосуванні. На другому місці із результатом в 11% - Володимир Зеленський. Чинний президент Петро Порошенко ділить 3 і 4 місце з Анатолієм Гриценком - їх готові підтримати по 10% українців. Впритул до них ідуть Юрій Бойко і Олег Ляшко (9% і 8% відповідно). Святослав Вакарчук набере 6%, якщо піде на вибори.

Соціологи відзначають, що за останні півроку помітне зростання рейтингу демонструє тільки Тимошенко. При цьому вона в лідерах електоральних симпатій в усіх макрорегіонах країни за винятком Донбасу.

Моделювання другого туру виборів демонструє, що Тимошенко перемагає в усіх можливих електоральних парах. Натомість Петро Порошенко програє усім можливим кандидатам на вихід у другий тур виборів.

Спільне опитування КМІС, Центру Разумкова та соціологічної групи "Рейтинг" проведене з 19 жовтня по 2 листопада 2018 року. Опитано 10 000 респондентів в усіх областях України (без врахування населення АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей). Статистична похибка складає не більше 1%.