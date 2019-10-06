Оточення Трампа не виконало доручень щодо Сирії, - Ердоган

Фото: Реджеп Ердоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

Ердоган заявив, що Трамп підтримував ідею Туреччини про створення "безпечної зони" в Сирії

Президент Туреччини Раджеп Ердоган заявив, що оточення глави США Дональда Трампа не виконало доручень щодо виводу військ з східних районів Сирії від річки Євфрат. Про це повідомляє Anadolu Agency.

За словами Ердогана, він обговорював створення "безпечної зони" і з колишнім президентом США Бараком Обамою і з нинішнім - Дональдом Трампом, який підтримав цю ідею і підняв питання про виведення американських військ з південного сходу від Євфрату.

"Я особисто показував Обамі райони, які може охопити ця зона. В подальшому Трамп прийшов до того ж висновку, що і Туреччина. Президент США підняв питання про виведення військ зі сходу від Євфрату. Однак його оточення не виконує цього доручення", - сказав Ердоган.

Президент Туреччини також зазначив, що на даний момент територія контролюється

Турецький лідер зазначив, що на сьогоднішній день дані території Сирії підконтрольні представників курдської робочої партії, яку в Туреччині вважають терористичною організацією.

Нагадаємо, раніше Ердоган заявив, що Туреччина готова до початку військової операції в районах Сирії на схід від річки Євфрат, де планується створення "безпечної зони". Пізніше в США заявили, що готові створити механізм забезпечення безпеки в північній і північно-східній Сирії.