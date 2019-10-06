Окружение Трампа не выполнило поручений по Сирии, - Эрдоган

Фото: Реджеп Эрдоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

Эрдоган заявил, что Трамп поддерживал идею Турции о создании "безопасной зоны" в Сирии

Президент Турции Раджеп Эрдоган заявил, что окружение главы США Дональда Трампа не выполнило поручений относительно вывода войск из восточных районов Сирии от реки Евфрат. Об этом сообщает Anadolu Agency.

По словам Эрдогана, он обсуждал создание "безопасной зоны" и с бывшим президентом США Бараком Обамой и с нынешним - Дональдом Трампом, который поддержал эту идею и поднял вопрос о выводе американских войск с востока от Евфрата.

"Я лично показывал Обаме районы, которые может охватить эта зона. В последующем Трамп пришел к тому же выводу, что и Турция. Президент США поднял вопрос о выводе войск с востока от Евфрата. Однако его окружение не выполняет этого поручения", - сказал Эрдоган.

Президент Турции также отметил, что на данный момент территория контролируется

Турецкий лидер отметил, что на сегодняшний день данные территории Сирии подконтрольны представителям курдской рабочей партии, которую в Турции считают террористической организацией.

Напомним, ранее Эрдоган заявил, что Турция готова к началу военной операции в районах Сирии к востоку от реки Евфрат, где планируется создание "безопасной зоны". Позже в США заявили, что готовы создать механизм обеспечения безопасности в северной и северо-восточной Сирии.