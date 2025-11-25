Отдельные пункты мирного плана США потребуют согласия Европы и НАТО, - Стармер

Европа и НАТО должны будут согласовать те пункты мирного плана США по Украине, которые непосредственно касаются них.
Как передает РБК-Украина, об этом во время выступления в Палате общин заявил премьер Британии Кир Стармер.
Стармер обратил внимание, что любая сделка о завершении войны РФ против Украины должна быть справедливой и прочной.
По его словам, во время переговоров украинской и американской делегаций в Женеве был достигнут прогресс по обновленной мирной рамке.
"Я могу заверить Палату (общин - ред.), что работа по уточнению этого плана продолжается", - добавил премьер.
Также Стармер подчеркнул, что справедливый и прочный мир возможен только при соблюдении отдельных условий:
Он добавил, что "впереди еще долгий путь и трудная дорога".
Напомним, ранее канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркивал, что война РФ против Украины может завершиться только в том случае, если условия для этого будут приемлемыми как для Киева, так и для Европы.
Глава немецкого правительства обратил внимание, что условия, на которых завершиться война, будут иметь последствия для безопасности европейских стран.
Стоит заметить, что мирный план США из 28 пунктов, который появился в СМИ, в частности, предусматривал, что Украина не сможет вступить в НАТО.
Также Украине будет необходимо "закрепить нейтральный статус".