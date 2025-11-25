Окремі пункти мирного плану США потребуватимуть згоди Європи і НАТО, - Стармер

Стармер звернув увагу, що будь-яка угода про завершення війни РФ проти України має бути справедливою і міцною.

За його словами, під час переговорів української та американської делегацій у Женеві було досягнуто прогресу щодо оновленої мирної рамки.

"Я можу запевнити Палату (громад - ред.), що робота з уточнення цього плану триває", - додав прем'єр.

Також Стармер наголосив, що справедливий і міцний мир можливий лише за дотримання окремих умов:

суверенітет України має бути збережений;

Україна повинна мати можливість захищати себе в майбутньому;

питання, що стосуються України та її майбутнього, має визначати Україна;

елементи, що стосуються Європи і НАТО, мають отримати згоду європейських країн і членів НАТО.

Він додав, що "попереду ще довгий шлях і важка дорога".