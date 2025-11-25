Окремі пункти мирного плану США потребуватимуть згоди Європи і НАТО, - Стармер

Європа і НАТО повинні будуть узгодити ті пункти мирного плану США щодо України, які безпосередньо стосуються їх.
Як передає РБК-Україна, про це під час виступу в Палаті громад заявив прем'єр Британії Кір Стармер.
Стармер звернув увагу, що будь-яка угода про завершення війни РФ проти України має бути справедливою і міцною.
За його словами, під час переговорів української та американської делегацій у Женеві було досягнуто прогресу щодо оновленої мирної рамки.
"Я можу запевнити Палату (громад - ред.), що робота з уточнення цього плану триває", - додав прем'єр.
Також Стармер наголосив, що справедливий і міцний мир можливий лише за дотримання окремих умов:
Він додав, що "попереду ще довгий шлях і важка дорога".
Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголошував, що війна РФ проти України може завершитися тільки в тому разі, якщо умови для цього будуть прийнятними як для Києва, так і для Європи.
Глава німецького уряду звернув увагу, що умови, на яких завершитися війна, матимуть наслідки для безпеки європейських країн.
Варто зауважити, що мирний план США з 28 пунктів, який з'явився у ЗМІ, зокрема, передбачав, що Україна не зможе вступити до НАТО.
Також Україні буде необхідно "закріпити нейтральний статус".