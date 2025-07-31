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В отдельные дни при одном условии: когда и для кого проезд в Тернополе станет бесплатным

Четверг 31 июля 2025 15:40
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В отдельные дни при одном условии: когда и для кого проезд в Тернополе станет бесплатным Транспорт в Тернополе будет бесплатным в отдельные два дня, но не для всех (фото: facebook.com/Ternopil.rada)
Автор: Ирина Костенко

В Тернополе некоторые пассажиры получат право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Ездить без оплаты можно будет не всем и только в течение двух отдельных дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию городского главы Тернополя Сергея Надала в Facebook.

Когда транспорт в городе будет бесплатным и для кого

Согласно информации главы Тернополя, право бесплатно ездить общественным транспортом города получат граждане в вышиванках:

  • в пятницу, 15 августа;
  • в воскресенье, 24 августа.

"Это наш особый подарок ко Дню города и Дню Независимости Украины", - объяснил Надал.

Он отметил, что это - прекрасная возможность не только сэкономить, но и приобщиться к совместному празднованию важных праздников.

"Приглашаю всех тернополян и гостей города поддержать эту инициативу. Пусть наш город расцветет узорами вышиванок в праздничные дни", - подытожил городской глава.

В отдельные дни при одном условии: когда и для кого проезд в Тернополе станет бесплатнымПубликация Сергея Надала (скриншот: facebook.com/Nadal.Sergij)

В пресс-службе Тернопольского городского совета уточнили, что для реализации такой инициативы был согласован меморандум между:

  • Управлением транспортных сетей и связи Тернопольского городского совета;
  • перевозчиками, которые осуществляют пассажирские перевозки в пределах общины.

"Коммунальные предприятия "Горавтотранс" и "Тернопольэлектротранс" также будут обеспечивать бесплатный проезд для всех пассажиров в национальной одежде 15 и 24 августа", - подытожили в посте горсовета в Facebook.

В отдельные дни при одном условии: когда и для кого проезд в Тернополе станет бесплатнымПубликация Тернопольского городского совета (скриншот: facebook.com/Ternopil.rada)

Стоит отметить, что новые тарифы на проезд в общественном транспорте в Тернополе были установлены с 1 августа 2024 года:

  • 12 гривен - при расчете электронным билетом "Социальная карта Тернополянина";
  • 14 гривен - при расчете неперсонифицированным электронным проездным билетом;
  • 15 гривен - при расчете банковской карточкой, устройством с технологией NFC или разовым билетом.

При этом согласно статистике, проведенной управлением транспортных сетей и связи, количество пользователей всех трех видов оплат в городе - почти одинаковое.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Киеве подорожали транспортные карты для оплаты проезда в городском транспорте.

Тем временем во Львове запустили так называемый "единый" месячный безлимитный проездной на весь транспорт.

Читайте также, кто в Украине имеет право на бесплатный проезд в транспорте (ведь это - не только пенсионеры).

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