Закінчення будівництва "Північного потоку-2" не означає, що він запрацює, - Вітренко

Завершення будівництва " Північного потоку-2 " ще не означає, що газопровід запрацює. Ще необхідно пройти сертифікацію і знайти покупців газу.

"Навіть якщо будівництво буде завершено, потім цей газопровід треба сертифікувати, без цього він не може працювати - є відповідні сертифікаційні санкції. Відповідно, США можуть зробити так, щоб ця сертифікація не відбулася", - сказав він.

За його словами, навіть отримання оператором проекту Nord Stream 2 AG сертифікації в якості незалежного оператора не означає, що газопровід почне роботу.

"Щоб цей газопровід працював, багато ще чого потрібно: щоб були компанії, які бронюють потужності, щоб хтось купував газ, який йде через цей газопровід. І все це теж може бути предметом відповідних санкцій з боку США", - додав Вітренко.

Глава "Нафтогазу" пояснив, що в ході свого недавнього візиту в США він обговорював з конгресменами наявні можливості зупинки проекту, оскільки адміністрація президента поки так і не застосувала найбільш дієві санкції.

"Тому питання, яке ми обговорюємо з конгресменами, - додаткове законодавство, яке все ж зробить так, щоб адміністрація наклала ці санкції. З іншого боку, ми говоримо і з самою адміністрацією, щоб вони змінили своє рішення і наклали ці дієві санкції", - сказав він.

Вітренко також зазначив, що більшість санкцій можна застосувати не до самого газопроводу, а до працюючих з ним компаній і операційних грошових потоків.