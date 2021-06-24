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Закінчення будівництва "Північного потоку-2" не означає, що він запрацює, - Вітренко

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Україна, Четвер 24 червня 2021 13:10
Закінчення будівництва "Північного потоку-2" не означає, що він запрацює, - Вітренко Фото: голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко (mpe.kmu.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Завершення будівництва "Північного потоку-2" ще не означає, що газопровід запрацює. Ще необхідно пройти сертифікацію і знайти покупців газу.

Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Навіть якщо будівництво буде завершено, потім цей газопровід треба сертифікувати, без цього він не може працювати - є відповідні сертифікаційні санкції. Відповідно, США можуть зробити так, щоб ця сертифікація не відбулася", - сказав він.

За його словами, навіть отримання оператором проекту Nord Stream 2 AG сертифікації в якості незалежного оператора не означає, що газопровід почне роботу.

"Щоб цей газопровід працював, багато ще чого потрібно: щоб були компанії, які бронюють потужності, щоб хтось купував газ, який йде через цей газопровід. І все це теж може бути предметом відповідних санкцій з боку США", - додав Вітренко.

Глава "Нафтогазу" пояснив, що в ході свого недавнього візиту в США він обговорював з конгресменами наявні можливості зупинки проекту, оскільки адміністрація президента поки так і не застосувала найбільш дієві санкції.

"Тому питання, яке ми обговорюємо з конгресменами, - додаткове законодавство, яке все ж зробить так, щоб адміністрація наклала ці санкції. З іншого боку, ми говоримо і з самою адміністрацією, щоб вони змінили своє рішення і наклали ці дієві санкції", - сказав він.

Вітренко також зазначив, що більшість санкцій можна застосувати не до самого газопроводу, а до працюючих з ним компаній і операційних грошових потоків.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що російський газопровід "Північний потік-2" є геополітичним проектом, який загрожує безпеці України. За його словами, Вашингтон проти того, щоб у Москви з'явився ще один важіль тиску на Європу.

Як повідомляло РБК-Україна, радник президента США Джейк Салліван заявив, що Вашингтон як і раніше виступає проти російського газопроводу "Північний потік-2". Він запевнив, що США продовжать вводити санкції проти газопроводу.

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