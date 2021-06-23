Блінкен: "Північний потік-2" загрожує безпеці України

Російський газопровід "Північний потік-2" є геополітичним проектом, який загрожує безпеці України. Вашингтон проти того, щоб у Москви з'явився ще один важіль тиску на Європу.

Про це на прес-конференції з міністром закордонних справ Німеччини Хайко Маасом заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає Reuters .

За його словами, США хочуть домогтися гарантій, що Росія не використовує газ як інструмент тиску на будь-яку європейську державу.

"Наша мета, як і раніше полягає в тому, щоб гарантувати, що Росія не зможе використовувати енергію в якості інструменту примусу в якості зброї проти України або кого-небудь ще в Європі", - заявив Блінкен.