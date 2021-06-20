США продовжать вводити санкції проти "Північного потоку-2", - радник Байдена

Радник президента США Джейк Салліван заявив, що Вашингтон, як і раніше, виступає проти російського газопроводу "Північний потік-2" . Він запевнив, що США продовжать вводити санкції проти газопроводу.

Про це він сказав в ефірі телеканалу CNN .

Як пояснив Салліван, президент США Джо Байден не збирається вводити санкції проти країн ЄС, які причетні до "Північного потоку-2", однак він готовий вводити обмеження проти російських компаній.

"Питання в тому, чи будемо ми безпосередньо переслідувати, використовуючи повноваження щодо санкцій, наших європейських партнерів, союзників і друзів. Президент Байден сказав: я не готовий цього зробити, але я готовий вводити кожні 90 днів санкції проти російських організацій, що беруть участь в будівництві "Північного потоку-2". Він це робив і продовжить робити", - заявив радник Байдена.

"Північний потік-2" - це газопровід, який має з'єднати Німеччину та Росію через дно Балтійського моря. Цей проект несе загрозу транзиту газу через Україну, оскільки після запуску "Північного потоку-2" Росія може відмовитися прокачувати газ в Європу через українську територію.