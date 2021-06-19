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Блінкен обговорив з главою МЗС Польщі загрозу "Північного потоку-2"

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Вашингтон, Субота 19 червня 2021 04:37
Блінкен обговорив з главою МЗС Польщі загрозу "Північного потоку-2" Фото: Блінкен і глава МЗС Польщі обговорили протистояння Північному потоку-2 (nord-stream2.com)
Автор: Артур Родивилов

Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау обговорили співпрацю двох країн з боротьби із загрозою для енергетичної безпеки Європи. Зокрема вони обговорили протистояння "Північному потоку-2".

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті Держдепартаменту.

Глава Держдепу також відзначив "міцність польсько-американського партнерства" по лінії НАТО у вирішенні регіональних і глобальних проблем.

Вашингтон неодноразово заявляв про загрозу "Північного потоку-2" для Європи і про намір перешкодити його прокладці. Американська влада неодноразово вводила санкції щодо газопроводу. У грудні 2019 року роботи довелося призупинити через загрозу американських санкцій, відновити їх вдалося через рік.

Як писало РБК-Україна, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що "Північний потік-2" становить загрозу і умовою його запуску має бути деокупація українських територій.

Президент Володимир Зеленський вкотре зазначив, що виступає проти запуску газопроводу "Північний потік-2" і можливих компенсацій.

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Північний потік-2
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