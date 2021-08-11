Близько тисячі афганців, які допомагали військовим США, евакуювали з країни, - Держдеп

Близько тисячі афганців, які допомагали військовим США, евакуювали з країни, заявили в Держдепі. Вони прибули до США за спеціальною імміграційною програмою.

"До теперішнього моменту в США прибули шість рейсів. Ми перемістили за спеціальною імміграційною програмою майже тисячу просителів візи і членів їх сімей. Станом на 10 серпня це число становить 995 осіб", - заявив у вівторок на регулярному брифінгу для журналістів глава прес-служби Держдепартаменту Нед Прайс.

Він зазначив, що з міркувань безпеки влада США не стане розкривати плани, пов'язані з іншими рейсами. Він додав, що близько 60% афганців, доставлених в рамках згаданої програми на військову базу Форт-Лі в штаті Вірджинія, вже покинули цей об'єкт, "щоб почати нове життя в США".

Перша група більш ніж з 200 афганців прибула в США в кінці липня. Згідно з даними західних ЗМІ, близько 18 тис. осіб, які допомагали американським військам, у тому числі в якості перекладачів, і ще близько 53 тисяч членів їх сімей сподіваються отримати спеціальні імміграційні візи. Це досить тривалий процес, тому Вашингтон прийняв рішення про евакуацію таких осіб.їх планується тимчасово розміщувати на військовій базі Форт-Лі в штаті Вірджинія під Річмондом і, можливо, на деяких інших об'єктах подібного роду в США. Евакуація з території Афганістану не дає привілеїв у процесі розгляду заявки на американську візу, а також не забезпечує гарантій того, що цих людей не депортують на батьківщину, якщо їм буде відмовлено.