Таліби контролюють більше половини території Афганістану, - Reuters
Бойовики радикального руху "Талібан" контролюють близько 65% території Афганістану і погрожують захопити столиці 11 провінцій. Стратегія талібів полягає в захопленні кордону на півночі, заході і півдні, а потім підійти до Кабула.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.
Як повідомив виданню представник структур ЄС, в цей час "Талібан" контролює близько 65% території Афганістану. Бойовики погрожують захопити столиці 11 провінцій і намагаються позбавити уряд в Кабулі підтримки на півночі країни.
За словами співрозмовника агентства, стратегія талібів полягає в тому, щоб захопити північні райони країни, а також основні прикордонні переходи на півночі, заході і півдні, а потім перейти в наступ на Кабул.
При цьому дипломат зазначив, що можливості урядових військ сильно обмежені виведенням американських військових.
Нагадаємо, станом на 9 серпня таліби захопили шість столиць афганських провінцій: Саманган, Джаузджан, Сарі-куль, Кундуз, Німроз і Тахар.
Відзначити, ВПС США наносять авіаудари по талібах. Так, 10 серпня повітряним ударам зазнали бази бойовиків на північ від Кабула, в провінціях Балх, Гільменд і Капіса.