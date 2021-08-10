Таліби контролюють більше половини території Афганістану, - Reuters

Бойовики радикального руху "Талібан" контролюють близько 65% території Афганістану і погрожують захопити столиці 11 провінцій. Стратегія талібів полягає в захопленні кордону на півночі, заході і півдні, а потім підійти до Кабула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters .

Як повідомив виданню представник структур ЄС, в цей час "Талібан" контролює близько 65% території Афганістану. Бойовики погрожують захопити столиці 11 провінцій і намагаються позбавити уряд в Кабулі підтримки на півночі країни.

За словами співрозмовника агентства, стратегія талібів полягає в тому, щоб захопити північні райони країни, а також основні прикордонні переходи на півночі, заході і півдні, а потім перейти в наступ на Кабул.

При цьому дипломат зазначив, що можливості урядових військ сильно обмежені виведенням американських військових.